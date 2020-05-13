銀娛首季淨收益跌61%至51億　經調整EBITDA急跌93%

▲ 銀娛主席呂志和稱，於現時仍未知疫情會持續多久，難以量化全年財務影響。

銀娛 （00027） 公布，首季淨收益為51億元，按年及按季均減少 61%； 經調整EBITDA為 2.83 億元，按年及按季均減少 93%。銀娛稱，由於現時仍未知疫情會持續多久，因此難以量化疫情對集團全年財務的影響，相信將會對業績造成打擊。

博彩收益總額跌逾6成

期內，博彩收益總額為55.2億元，按年減少64%，按季減少62%。中場博彩收益總額為28.2億元，按年及按季均減少62%。貴賓廳博彩收益總額為24.8億元，按年減少67%，按季減少62%。角子機博彩收益總額為2.31億元， 按年減少62%，按季減少65%。銀娛指，季內博彩業務淨贏率偏高，令經調整 EBITDA 增加約 7,300萬元。淨贏率正常化後，經調整 EBITDA 為2.56 億元，按年及按季均減少 91% 。

第一季度5間酒店平均入住率為 38%。

疫情很大可能對業績造成重大負面影響

銀娛指，目前未能預測新冠肺炎會持續多久，因此不能量化疫情對集團財務的全面影響，但強調新冠肺炎疫情對本財年的財務業績很大可能造成重大的負面影響，亦會影響集團在澳門的發展項目。

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編輯：吳敏芳