【造假餘波】瑞幸CEO及COO被終止職務 大股東同時離場

中國連鎖咖啡品牌瑞幸早前捲入財務造假風波，股價暴瀉式下跌，公司前途亮起紅燈。根據集團向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示。該集團已經終止了首席執行官(CEO)錢治亞和首席運營官(COO)劉劍的職務，公司及後亦會就造假事宜進行深入調查。

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外界當初對有「中國Starbucks」之稱的瑞幸十分看好，公司去年5月於美國納斯達克上市，上市後股價快速上漲，不過隨著公司傳出財務造假後股價急速下跌。瑞幸4月7日被停牌至今，停牌前收報4.39美元，較1月高位暴挫91%。此外，持股達到9.2%的美國大型資管公司資本集團（Capital Group）旗下基金Captial Research Global Investor（CRGI）已沽清於該集團的所有股份。

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由於現行首席執行官(CEO)錢治亞和首席運營官(COO)劉劍已經被終止職務，集團任命董事兼高級副總裁郭謹一為代理首席執行官同時並任命曹文寶和吳剛為董事會董事，保持正常運作。

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