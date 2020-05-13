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【疫市營商】茲曼尼推新系列及優惠吸客

商業 16:34 2020/05/13

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梳化品牌茲曼尼GIORMANI推出全新色彩「真皮及布藝禮品系列」。

疫情令市民有更多時間留在家中，變得更重視家的舒適感。梳化品牌茲曼尼GIORMANI推出全新色彩「真皮及布藝禮品系列」，為生活加點色彩之餘，還更添活潑朝氣。今次有部份皮革抱枕，採用意大利高級真皮皮革KING LEATHER製成。

【疫市營商】港迪士尼重開未有期　7-11及Pandora趁機推迪士尼精品首飾

即日起到茲曼尼GIORMANI訂購梳化，除了可獲85折，折實後的價錢滿7,000元起，更送贈指定茲曼尼GIORMANI真皮及布藝禮品（價值達4,350元）。

【疫市營商】Lalamove夥Store Friendly優惠加碼　送迷你倉服務及落單減35元

購買梳化金額（折實後） GIORMANI真皮及布藝禮品 禮品總值
7,000元 12"X15"真皮抱枕2個 1,120元
9,000元 15"X15X真皮抱枕2個 1,960元
12,000元 15"X15X真皮抱枕2個和布藝儲物腳踏 2,790元
14,000元 馬卡龍意大利真皮抱枕2個 3,000元
18,000元 馬卡龍意大利真皮抱枕2個和布藝小馬椅 4,350元

另外，品牌其他產品亦有85折優惠，例如購買任何布藝梳化/布藝彈鉸梳化/布套，當中多達200款布藝梳化；部份指定產品更有75.5折，如3座位雙電動彈鉸、3座位梳化，分別現售14,151元及6,448元。

部份指定產品更有75.5折，如3座位雙電動彈鉸現售14,151元。（茲曼尼提供）

【疫市營商】星巴克慶祝20週年　推限定商品及本港特色小食

責任編輯：馬意文

疫情 消費資訊 意大利 品牌 產品

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