【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華指，本地口罩生產資助計劃下，每月合共可向政府供應3,385萬個口罩，預計約6月底起向香港每戶派發1包10個口罩。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華回答議員提問時指，本地口罩生產資助計劃下的20條生產線名額已全數批出，預計在該等生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3,385萬個口罩，主要應付公營體系（尤其是前線醫護人員及其他前線工作的員工）的需要，亦會視乎獲批資助生產線的認證和生產進度，預計約6月底起向香港每戶派發1包10個口罩。

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獲資助生產線取得口罩認證後，要每月向政府供應200萬個口罩後，方可將餘數售予本地市場，任何情況下均不得出口。他解釋，在全球口罩短期供應仍然緊張的情況下，此限制有助增加本地口罩供應，亦比管制口罩價格為更切實可行的做法。

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邱又指，當獲資助公司取得所需認證及符合其他相關要求後，才可逐步開始向政府供應口罩。由於近期口罩獲取認證的時間較平常為長，因此容許因仍在等候其口罩認證測試報告，而未能在預計目標日期前，向政府開始供應獲認證口罩的獲資助公司，申請延期一個月。

他補充，資助協議訂明，如獲資助生產線的實際產量比申請中所承諾的產量少，其資助總金額亦會按比例扣減。如生產線最終未能達到資助計劃的要求，政府可向有關公司追討已發放的資助。

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責任編輯：朱悅瀅