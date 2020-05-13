【英國疫情】政府繼續包底 代僱主出糧多4個月至10月

▲ 英國約翰遜（Boris Johnson）政府宣布，會幫助僱主為被強制休假的員工出糧，直至10月。

新型冠狀病毒疫情蔓延速度有所減慢，英國封鎖措施逐步解除，但惠民紓困措施力度未有跟減，英國政府宣布，代僱主向員工出糧的計劃結束日期，由6月延至10月，以免失業率在夏季飇升。

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財相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，原定6月底完結的薪金支援計劃，會延長多4個月，直至10月底。期內，計劃受惠行業及實施地區不變。辛偉誠稱面對疫情，政府是英國打工仔的後盾，強調不會放棄依仗計劃的人。

不過，為配合解封，8月起，細節安排會微調，增加彈性，不再強制要求參與計劃的打工仔必須休假，恢復上班人士亦符合申請資格。

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另外，辛偉誠亦事先張揚，8月起，希望僱主要開始與政府一同分擔薪金開支，暗示資助成數或會下降。惟細節有待確認，據報當局會與業界磋商。

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英國政府為應對疫情衝擊，3月緊急推出「新冠疫情下職位保留計劃」（Coronavirus Job Retention Scheme，俗稱furlough scheme），被強制休假的打工仔，8成月薪由政府代付，上限2500英鎊（約2.4萬港元）。

計劃惠及100萬間公司合共750萬打工仔，政府每月相關開支約為140億英鎊（約1331億港元）。薪金資助計劃延長，總花費料達800億英鎊，相當於英國公營醫療系統每年開支約5成。

責任編輯：林建忠

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▲ 英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）