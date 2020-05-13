【定期存款】交銀全面減港元定存息 3個月存期失守兩厘

▲ 5月開局業界除了掀起減息潮，更爭相把兩厘息撤消，最新是交銀香港。

再有中資行撤兩厘港元定期存款息率，素來擅打高息牌的交銀香港，今天（5月13日）全面下調港元定存短中長息；當中削幅最多是3個月期，下調0.25厘後，至僅得1.98厘，入場費為100萬元，但此短存息率已是這間中資銀行的最高。交銀新近亦把半年及一年存息齊減0.04厘，新息率分別報6個月期的1.54厘，以及1年期的1.57厘，而這兩個期限的門檻為50萬元。

近期多達9間銀行紛紛取消兩厘港元定存息，這是繼昨天（12日）建行亞洲、招商永隆及大眾財務鬥把兩厘息下架以來，另一間銀行追趕減息快車；至於計及上周創興 （01111） 、富邦，花旗及南商，以至虛擬銀行眾安（ZA Bank）早已把此特惠息下架，如此一來，現仍保留兩厘或以上特惠息，僅餘10間銀行；當中以集友7天短存享6厘續膺「高息王」。

事實上，本周首3天合共有14間港銀鬥減港元定存息，專家以一個月拆息3連跌，本周一（11日）已跌穿0.8厘；今天更險守0.7厘，再創兩年新低，銀行難免隨拆息偏軟而鬥減存息。

業界又指，五窮月港股日升日跌，主因受肺炎或有第2波的陰霾所累，個別lPO似降溫，如踏入次天招股的生物科技新股開拓藥業 （新上市編號︰09939） ，孖展熱爆程度暫未及首天；況且，另一大收旺場新股、即本周五（15日）正式掛牌的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） ，明天（14日）起凍資約2,600億元的資金開始回籠。再者，在美國上市的京東（美︰JD），市傳籌資逾兩百億港元的中概股最快於5月25日赴港上市，但暫未有新進展，故本港銀行現仍處於水浸，業界暫毋須鬥急於加息搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪