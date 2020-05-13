【港股追蹤】CEO花65％年薪增持　邊間公司前景咁好？

上市公司管埋層增持股份，屢見不鮮，多多少少反映對公司前景看好。不過如果CEO動用到65%人工去增持公司股份，是否代表極度看好呢？

據港交所網頁資料，華潤啤酒（00291）首席執行官侯孝海在周一（11日），增持潤啤10萬股股份，按平均每股39.489元，即涉資約394.9萬元，持股量增至101.8萬股，佔公司已發行股本0.3%。

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翻查潤啤2019年年報，侯孝海去年年薪為545萬元人民幣（約600萬港元），即今次入市增持動用的資金，足足是他去年人工的65%。值得留意的，是他2019年人工當中，有370萬元人民幣是花紅，換言之，他是把所有BONUS，用作向公司投以信任一票。

大行摩通似乎都有留意到候孝海的增持行動，發表報告指，侯孝海是潤啤最大個人投資者，而且是60大股份持有人。增持行動影響正面，顯示其對集團的基本面及未來前景極具信心，料可受惠行業復甦，指潤啤為該行在大中華地區消費股首選。該行予華潤啤酒「增持」評級及目標價45元。

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潤啤今日3時最新報41元，升4.7%，成交額10.4億元。