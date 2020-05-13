  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 16:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】CEO花65％年薪增持　邊間公司前景咁好？

股樓投資 15:57 2020/05/13

分享：

上市公司管埋層增持股份，屢見不鮮，多多少少反映對公司前景看好。不過如果CEO動用到65%人工去增持公司股份，是否代表極度看好呢？

據港交所網頁資料，華潤啤酒（00291）首席執行官侯孝海在周一（11日），增持潤啤10萬股股份，按平均每股39.489元，即涉資約394.9萬元，持股量增至101.8萬股，佔公司已發行股本0.3%。

相關文章：【港股追蹤】今日再創新高　首隻千億市值物管股就係佢！

翻查潤啤2019年年報，侯孝海去年年薪為545萬元人民幣（約600萬港元），即今次入市增持動用的資金，足足是他去年人工的65%。值得留意的，是他2019年人工當中，有370萬元人民幣是花紅，換言之，他是把所有BONUS，用作向公司投以信任一票。

大行摩通似乎都有留意到候孝海的增持行動，發表報告指，侯孝海是潤啤最大個人投資者，而且是60大股份持有人。增持行動影響正面，顯示其對集團的基本面及未來前景極具信心，料可受惠行業復甦，指潤啤為該行在大中華地區消費股首選。該行予華潤啤酒「增持」評級及目標價45元。

相關文章：【港股追蹤】第二波疫情或現　阿里健康好醫生要買？

潤啤今日3時最新報41元，升4.7%，成交額10.4億元。

撰文 : 李兆明

香港股票 花紅 華潤啤酒（00291）

上一篇文章

【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700

下一篇文章

椰汁公司上巿披露明星廣告費　搵趙薇、楊幂做代言人要幾錢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股分析】又一隻高位配股　今日成交多過阿里巴巴
【港股分析】又一隻高位配股　今日成交多過阿里巴巴
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【美國總統】不滿華裔女記者提問　特朗普反駁：「去問中國」
【美國總統】不滿華裔女記者提問　特朗普反駁：「去問中國」
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
【股樓專欄】「大劈價」新聞全消失
【股樓專欄】「大劈價」新聞全消失