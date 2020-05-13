【騰訊業績】騰訊ADR勁升24元見453元　首季Non-IFRS盈利勝預期（不斷更新）

▲ 騰訊今日收市後公佈首季業績，市場早前預期集團上季收入、盈利均按年增長18%。

騰訊 （00700） 公佈首季度業績，上季收入按年增長26%至1080.6億元（人民幣，下同），Non-IFRS（非國際財務報告準則）盈利按年升29%至270.8億元，均勝市場預期。股價於場外造好，美股開市後，其於美國上市的預託證（ADR）折算報453.7港元，較港收市價429.6元高24.1元或5.6%，成交13.4億元。

期內，集團增值服務收入按年增長27%至624.3億元，當中網絡遊戲收入增長31%至373億元，主要反映《和平精英》、《王者榮耀》以及海外《PUBG Mobile》、《Clash of Clans》的收入貢獻，集團首季手遊收入總額錄得347.6億元。

【騰訊業績】騰訊首季手遊表現成驚喜 收入大增64%至348億

金融科技及企業服務首季收入增長放緩，升22%至264.75億元。

網絡廣告收入則按年增長32%至177億元，當中社交及其他廣告收入增長47%至145.9億元，增長主要反映移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加而帶來的廣告收入增長。媒體廣告收入下滑10%至31億元，主要反映宏觀經濟疲弱及體育賽事暫停導致視頻及新聞平台廣告收入減少。

【騰訊業績】騰訊廣告、金融科技收入按季倒退 廣告成增長軟肋

績前資金已率先炒作，帶動騰訊股價再創逾兩年高，今日高見438.2元。全日股價回落，收跌0.3%，報429.6元，成交105億元。

綜合券商預測數據，市場早前預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.7億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.7億元人民幣。

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