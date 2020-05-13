【添置流行色彩家居小物】塑造不一樣驚喜! 茲曼尼GIORMANI 送您真皮及布藝禮品!

素白的家居裝潢容易令人感到沉悶，若果於素淨家居內添置一些色彩繽紛的家居小物，不但能點亮家居，更可添上活潑朝氣，假日時窩在家中都份外開心寫意。

色彩能加添愉快，茲曼尼GIORMANI特別推出全新色彩「真皮及布藝禮品系列」，以繽紛流行色彩作配搭的皮革抱枕及布藝腳踏，部份皮革抱枕更採用意大利高級真皮皮革 KING LEATHER製成，紋理天然，觸感柔軟細膩，透過色彩粉飾家居，讓空間不再單調!

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即日起到茲曼尼GIORMANI訂購梳化可享85折外，折實後滿 $7,000 起，即送您指定茲曼尼GIORMANI真皮及布藝禮品 (價值高達 $4,350)。

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外型大方的WIZARDS II 9062以簡約風格為主，寬闊扶手以再搭配高腳設計，舒適而簡約，為您打造一個專屬的寫意空間。

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【條款與細則】

1. 優惠期有限，只適用於本港門市。

2. 必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

3. 優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

4. 禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

5. 價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

6. 布藝優惠只適用於指定布藝梳化、布藝彈鉸梳化及布藝產品，優惠期有限。

7. 金口價優惠只適用於指定梳化，彈鉸機件將以85折優惠計算，優惠期有限。

8. 皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

9. 以上優惠不得與其他優惠同時使用，亦不適用於陳列品、梳化床、床褥相關指定產品及費用。

10. 優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

11. 茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

12. 如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。

了解更多：www.giormani.com

（資料由客戶提供）

