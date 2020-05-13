【騰訊業績】季績公布前一個多月　總裁劉熾平減持騰訊

騰訊 （00700）今日（5月13日）收市後公布首季季績，獲多家大行唱好。不過，季前公布前的一個多月，執行董事兼總裁劉熾平率先減持。據港交所股權披露顯示， 今年4月1日，劉熾平以每股均價378.718元，出售60萬股騰訊，套現約2.27億元。此外，騰訊非執行董事Ian Charles Stone，同日也以每股均價380元，出售1萬股騰訊，套現380萬元。及至4月6日，Ian Charles Stone再度減持，套現380萬元。

值得留意的是，以散戶角度來看，劉熾平身為執行董事兼總裁，當然熟悉騰訊營運情況，若公司前景好，股價自然向好，根本不應減持，故由此推論，騰訊業績或非外界想像般咁好。不過，減持消息傳出後，騰訊股價愈升愈有，昨日（5月12日）收市更見431元。

另一方面，踏入5月，北水開始轉沽騰訊，在早前四個交易日（5月6日、5月7日、5月8日、5月11日），北水累沽約50億元，是2018年8月以來，單月最大淨流出。不過，騰訊昨日（5月12日）再獲北水追捧，淨流入1.5億元。更重要的是，市場對騰訊業績的預期極高，就連散戶也看好，狂搶騰訊牛證，若最終業績不似預期，隨時弄巧反拙，股價急跌，對買了近價牛證的散戶來說，隨時蝕大錢。

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