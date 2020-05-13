美國共和黨議員提議案　望制裁中國

美國共和黨參議員Lindsey Graham於昨日（12日）提出法案，追究中國有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）責任，同時表示如果中國未能真實交代疫情，法案將授權總統Donald Trump對中國實施不同範疇制裁。

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Lindsey Graham認爲若非中國共產黨隱瞞真實疫情，病毒不會傳播至美國，他續指，中國禁止第三方調查疫情起源，相當可疑，除非有國際壓力強迫中國，否則不可能進行徹底調查。

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《COVID-19問責法案》由Lindsey Graham與其他八名共和黨參議員提出，要求總統於60日內向國會發出認證，顯示中國已經向任何由美國、美國盟友或聯合國組織如世界衛生組織（World Health Organization）完整交代疫情，否則將會採取進一步行動。

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