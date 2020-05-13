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【銷情大跌】日日戴住口罩仲駛化妝？

理財智慧 20:54 2020/05/13

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貪靚是女人的天性，好多時即使只是落一落街，都要執番啲眼耳口鼻，但自今年初疫情爆發之後，有幾多女士已經再無化過妝，只是隨手戴個口罩就出門？所謂女為悅己者容，既然都被口罩遮臉，加上化妝久戴口罩對皮膚也不好，故好多人變得「輕妝上陣」，甚至暫不再塗脂抹粉。


這個本來是純粹貪靚化不化妝的問題，原來背後卻是環環相扣，影響住成個生態圈。說的是，當大家都少了化妝，自然對化妝品的需求也大大減少。難怪多個化妝護膚品牌陸續公布業績，基本上都是倒退，如日本化妝品巨頭資生堂（Shiseido）剛公布首季業績，錄得盈利大跌96%至14億日圓，主要是疫情爆發，令銷售減少17%至2,268億日圓。另一方面，因美洲及歐洲業務的虧損顯著擴大，亦令資生堂首季經營溢利減少83%至64億日圓。

   ▲走在街上大家都口罩遮臉，有些女生為保膚質情願不化妝


網上就住到底戴了口罩要不要化妝都有不少討論，如「「都戴上口罩了，化妝給誰看？」、「最近都沒有買化妝品了，戴口罩就不用化，反正也不太常見人。」曾經有日本化妝品牌指，在疫情之下，單是唇膏業績就減少了三成。

到底何時才能重上軌道，或者還要看疫情的發展，不過姿生堂對於中國市場似乎蠻有信心，公司指中國是其主要市場，現在已重新開放，當地3月的高價位護膚品在網上銷售按年增長2.6倍，相信中國市場正在恢復至疫情之前的水平，並期望中國業務佔總銷售額可在今年底由逾35%提高至40%。

   ▲化妝品專櫃迫爆人的景場可能短期都難以復見
 

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撰文 : 華美子

疫情 護理 化妝

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