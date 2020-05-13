金管局跟進逾億元消費券獎賞　海港城時代廣場：已解釋清楚並考慮延長活動（第二版）

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城及時代廣場舉辦消費獎賞活動，向合資格市民派發總值1.12億元的消費券，但有指活動可能違反《支付系統及儲值支付工具條例》。金管局發言人最新回應稱，正與個別商場理解其情況，取得所需資料檢視是否屬於《條例》下可獲豁免範圍。

有傳媒引述《條例》指，若任何儲值支付工具，包括八達通及現金券，發行額逾100萬元，需先獲金管局發牌才可使用，因此質疑海港城及時代廣場可能違反有關條例。

海港城、時代廣場：消費券並非儲值工具

海港城及時代廣場回應表示，這些消費券並非儲值工具，沒有任何儲值功能，不可兌換現金，也不能當貨幣使用，不能單憑消費券換領貨品或服務。顧客必須在商場內消費滿指定金額，才可使用相關折扣，該折扣亦只可在指定商場和商店內使用。

海港城和時代廣場已徵詢法律意見，是次推廣計劃並不受金管局規管，亦沒有違反《支付系統及儲值支付工具條例》相關法律規定；集團亦與香港金融管理局接觸，並清楚解釋。基於今次推廣計劃市民反應熱烈，海港城及時代廣場正考慮延長活動，令更多市民受惠。

金管局：需檢視個別計劃詳細資料

金管局發言人表示，《條例》對儲值支付工具的定義及可獲豁免情況有相關條文規管，實際須視乎有關計劃的運作模式和條款等而定。一般而言，如計劃涉及消費者消費滿指定金額後，可免費換領一些在指定商店使用的「優惠券」，即不涉及「優惠券」持有人支付款項予發行人，多屬獲豁免範圍之一，此類豁免亦不涉及計劃的儲值金額是否低於100萬元。

另一方面，如計劃涉及用戶支付款項予計劃發行人，換取一些儲值額以於不同商店作消費，則多屬儲值支付工具，須受金管局的監管。

發言人續指，由於每個計劃具體操作和條款都不相同，金管局需要檢視個別計劃的詳細資料才能評估該計劃屬儲值支付工具或《條例》下的豁免範圍，目前正與個別商場理解其情況，以取得所需資料作有關檢視。如有商場營運商希望了解《條例》的監管或豁免制度，歡迎與金管局聯絡。

海港城及時代廣場上周推出「Rewarding Everyone」的全港性消費獎賞計劃，派發84萬張消費券，總值1.12億元。活動在5月11日至17日舉行，18歲或以上的市民以信用卡於全香港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿指定金額即可換領。消費券有效期至2020年6月14日，分別適用於海港城內260間及時代廣場近100間參與商戶和餐廳。

（第二版新增金管局最新回應）

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