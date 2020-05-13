金管局跟進九置海港城、時代廣場逾億元消費券獎賞活動

九龍倉置業 （01997） 旗下海港城及時代廣場舉辦消費獎賞活動，向合資格市民派發總值1.12億元的消費券，惟有本地傳媒指活動可能違反《支付系統及儲值支付工具條例》。金管局回應傳媒查詢時表示，將與九龍倉置業跟進活動有否違反《支付系統及儲值支付工具條例》，包括條例對儲值支付工具的定義，以及甚麼情況下可獲豁免，有相關條文規管，金管局會與相關機構跟進。

據有關條例指出，若任何儲值支付工具，包括八達通及現金券，發行額逾100萬元，需先獲金管局發牌才可使用。

九置：消費券並非儲值工具

九置發言人表示，消費券並非儲值工具，不可兌換現金，也不能當貨幣使用。顧客不能單憑消費券換東西或服務，而是必須消費滿一定金額，所以消費券實際上只是折扣券，沒有任何儲值功能，不受金管局規管。

海港城及時代廣場推出「Rewarding Everyone」的全港性消費獎賞計劃，派發84萬張消費券，總值1.12億元。活動在5月11日至17日舉行，18歲或以上的市民以信用卡於全香港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿指定金額即可換領。消費券有效期至2020年6月14日，分別適用於海港城內260間及時代廣場近100間參與商戶和餐廳。。

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