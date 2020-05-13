Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？

▲ Google周二（12日）於YouTube上載段片，指出Play Music用家現時可透過Transfer工具，將帳戶資料轉至Youtube Music。

Google Play音樂即將退役，料今年內結束服務。Google周二（12日）於YouTube上載段片，指出Play Music用家現時可透過Transfer工具，將帳戶資料轉至Youtube Music，並繼續正常收聽音樂。

YouTube Music登陸香港 將取代Play Music

Google Play音樂下載量達50億次 仍難逃被取代命運

Google自推出YouTube Music後，逐步將開發資源轉移至YouTube Music，所有新Android手機亦已預設YouTube Music，長遠取代Play Music。要將Google Play內容搬遷，主要有兩個方法：

使用Android手機或iPhone

1.從Google Play或App Store安裝最新版本的YouTube音樂；

2.打開YouTube Music，在主畫面上出現「Transfer your Play Music Library」（轉移你的Play音樂庫），並點擊「Let’s Go」；

3.YouTube Music將顯示想要遷移的所有內容，包括歌曲、專輯、播放列表、購買、個性化的喜好或推薦等；

4.最後點擊底部的「Start Transfer」即可。

使用網絡瀏覽器的話，只要前往music.youtube.com/transfer，按畫面上的「Transfer」，往後操作與手機過程相若。

上傳速度視乎Play Music資料庫有多少內容，需時數秒至數天不等，惟全程自動進行，完成後用戶會收到電郵通知，裝置上亦會有提示。

責任編輯：姚慧儀