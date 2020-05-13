Facebook同意支付4億港元與內容審核員和解

▲ Facebook已同意支付合共5,200萬美元（約港幣4億元）來補償內容審查員因工作而出現的心理問題。

Facebook每天都有不同用戶發布內容，當中涵蓋不少暴力、仇恨、兒童性侵及恐怖主義的言論內容，需要依靠內容審查員批核。由於內容審查員多為外判工作，並不享有公司福利，整天的工作時間都在處理這類貼文，身心受到嚴重傷害，從而患上「創傷後壓力症候群」(PTSD)。

Facebook於全球僱用數千名內容審查員來篩選貼文內容，2018年，美國內容審查員Selena Scola在工作九個月後，出現PTSD症狀，決定起訴Facebook，最後引發成一宗集體訴訟案。

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根據外媒The Verge報道，Facebook已同意支付合共5,200萬美元（約港幣4億元）來補償內容審查員因工作而出現的心理問題。Facebook將向現任及曾任職的內容審核員，預計約1.125萬名內容審核員作出賠償。每位最少賠償1,000美元（約港幣7,751元），而若被診斷患有PTSD或相關疾病，將獲得額外賠償，最高可獲50,000 美元（約港幣39萬元）的賠償金額。

此外，Facebook 在和解協議中承諾，往後將改善內容審查員的工作內容，內容審核工具將被改為預設靜音及黑白畫面，並將於今年年底前推廣給8成的內容審查員，冀能在2021年全面達成。而且，Facebook將安排內容審查員每週與註冊心理健康專業人員進行一對一的輔導，並於每月舉行集體治療會議，遇有精神狀況不佳的員工，將會在24小時內為其提供諮詢師協助。

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責任編輯：施雯雯