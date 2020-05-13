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美國三大航空公司：員工無須強制乘客戴口罩

金融經濟 14:21 2020/05/13

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美國三大航空公司表示，只需鼓勵乘客戴口罩。

新冠肺炎肆虐，美國更成為疫症的重災區。不過據《路透》報道指，美國三大航空公司都向員工表示，公司有權不讓無戴口罩的乘客上機，但登機後機組人員毋須也無權強制乘客戴口罩，只能鼓勵乘客戴口罩。

美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta Airlines）和聯合航空（United Airlines）都向《路透》表示，公司有權拒絕不戴口罩的乘人登機，並為乘客提供口罩，但難以要求乘客在飛機內戴口罩。

報道引述消息指，航空公司對員工的指引，令乘客進入登機艙後，戴口罩規則會突然變寬鬆。指引中，空中服務員的工作僅須告知乘客「戴口罩政策」，而非要求乘客強制執行。

消息續指，沒有戴口罩不會視為觸發「一級威脅（Threat Level 1 ）」，即機長毋須因機上情況，而需要緊急改變航線。

美國航空發言人Joshua Freed表示，美國航空與其他當地航空公司一樣，要求旅客在登機時必須戴口罩，並會在登機口監察，而登機及出發時都會廣播提醒乘客。

聯合航空發言人表示，任何不合規行為的乘客都將在登機門處理，又建議空中服務員採用「調解紛爭技巧（de-escalation skills）」避免衝突升級，必要時為乘客更換座位。達美航空也表示，公司有類似的政策。

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