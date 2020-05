▲ 「不能保證疫苗有效」美國華府抗疫專家警告

美國疫情持續之際,各界寄望盡快有新冠肺炎疫苗面世,以令新冠肺炎疫情結束。不過,華府首席傳染病專家福西則警告,即使成功研發疫苗,亦不能保證疫苗是必定有效。

美國官員早前曾指,疫苗的面世可成為成為疫情的重要轉折點。不過,美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci) 周二(12日)以視像向參議院作證時指,不是所有抗疫的工具都能夠有保護且持久的效用,包括疫苗。

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

疫情令熊貓也無竹食 提早從加拿大返中國

福西指:

「所以其中一項較大的未知數是,它會有效嗎?考慮到人體對這類病毒的反應,我謹慎樂觀地認為,會有一項疫苗是有功效。」

(So one of the big unknowns is, will it be effective? Given the way the body responds to viruses of this type, I’m cautiously optimistic that we will with one of the candidates get an efficacy signal.)

「不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封

怕傳染特朗普 彭斯保持距離

另外,福西又指,多名流行病學家正憂慮,疫苗的面世反而會增強病毒的威力。福西亦強調,直至有疫苗面世前,美國需要繼續努力令疫情緩和及受控。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅