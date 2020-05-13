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【騰訊業績】騰訊打工皇帝　每分鐘袋1,700

股樓投資 15:59 2020/05/13

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科網企業一向專出打工皇帝，年薪動輒「億億」聲。根據2019年的年報披露，一眾打工皇帝紛紛現形，如美團點評（03690）聯合創辦人兼高級副總裁王慧文的年薪達到1.49億元（人民幣，下同），但都不及騰訊控股（00700）的高層巴閉。單是騰訊總裁劉熾平去年便袋了3.55億元，隨時比一間上市公司賺得仲多，相當於日進百萬元。

事實上，騰訊對高層待遇確實不薄，盡管中國政府曾停止批出遊戲版號，導致2018年的業績增長大幅放緩，但當年劉熾平依然有人工加，在2017至2019年期間，年薪增幅分別為94.5%、32.1%及13.2%，反而集團主席兼首席執行官馬化騰在2018年減人了工，由4,593.7萬元減至3,884.2萬元，降幅達15.5%。有如此老細，實在唔話得！

不過，劉熾平的人工亦未算全公司最高，對上還有兩名不具名的打工皇帝，年薪高達8.6億元及9.6億元，折合每分鐘有1,500至1,700元入袋，簡直令人稱羡。雖然，年報沒有披露兩名打工皇帝的身份，但「心水清」的網民估有機會是「微信之父」張小龍和執掌遊戲業務的任宇昕。

張小龍，現任集團高級執行副總裁兼微信事業群總裁，乃微信的開發者。話說，微信在2011年1月面世，由他一手湊大，花了14個月時間，註冊用戶突破1億，直至2015年的「紅包大戰」，微信開始動搖了阿里支付寶的獨大地位，目前微信是市場最為憧憬的事業群之一。

任宇昕，現任首席運營官兼平台與內容事業群及互動娛樂事業群總裁，不止掌管最賺錢的遊戲業務，而且還包括QQ、微視、騰訊影業、騰訊體育在內的平台與內容事業群。因此，有不少人猜測他有機會成為騰訊未來的接班人。

瀏覽更多【騰訊業績】：https://bit.ly/2zw0Yzu

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撰文 : 林衛

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