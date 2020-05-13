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毒奶粉事件重演? 湖南現「大頭娃娃」 家長發聯名信求助

環球政經 16:40 2020/05/13

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2008年內地大批嬰兒因飲用了含三聚氰胺的三鹿奶粉慘變「大頭娃娃」的悲劇，12年後的今天竟再重演! 近日湖南永興縣有家長發現，自己的孩子滿身濕疹、體重下降，最令家長擔心的是，孩子的頭骨變畸形，似「大頭娃娃」。經診斷後發現孩子患上「佝僂病」。

這些孩子有一個共通，都飲用一款名為「倍氨敏」的特醫奶粉，所謂特醫奶粉，是指專為嬰幼兒配製的奶粉，但有家長質疑，「倍氨敏」只是普通的固體飲料，而非什麼幼兒特製配方奶粉，由於嬰幼兒主要靠奶粉攝取營業，奶粉本身未提供足夠營養，令嬰幼兒因營養不良出現大頭症、發育遲緩、智力受損等，影響孩子一生。

3月底有十多名家長在官網的「問政湖南」發聯名信，《郴州「大頭娃娃」父母們聯名請求政府處理郴州假奶粉事件》，始引起各方注意。內地《新京報》記者調查所得，出事的幼兒都是因為有牛奶過敏，並由醫生建議家長選用含氨基酸奶粉給孩子飲用，家長到郴州一間叫「愛嬰坊母嬰店」經店員推薦買下「倍氨敏」。奶粉公司方面則指涉事產品已於去年停產，目前公司正調查中。

 

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撰文 : 高富健

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