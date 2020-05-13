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【香港科研】港大研史上最強「超級鋼」　成本比航天鋼材便宜8成！

環球政經 14:49 2020/05/13

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港大研發出史上最強的鋼材，而且成本更比航天鋼材便宜8成！「超級鋼」是由香港大學機械工程系系副主任黃明欣於3年前發明，但由於當時未有數據支持，未能量產及應用到日常生活中，不過近日有關發明的研究終於完成，未來有機會投入使用到汽車及橋樑製作上。

「超級鋼」目前已完成測試，證實「超級鋼」的強度和韌性均較航天用鋼高，而且原材料成本上亦減少達80%，貼近一般汽車用鋼材。黃明欣指，已和一家內地頂級橋樑製作公司和車廠接洽，倘完成測試，未來就有機會投入使用，「超級鋼」可製作出更輕更慳油的汽車，和跨度更大的橋樑。

發明人黃明欣指「超級鋼」可製作出更輕更慳油的汽車，和跨度更大的橋樑。（程志遠攝）

他解釋指，「超級鋼」在製作汽車時能在維持強度的同時，以較現時薄的鋼片製作汽車，減低車身重量，達至減排慳油的作用。另外，亦可用超級鋼製作更優質的車用彈簧，加強避震功能。

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「超級鋼」的製作原理是以專利配方，在煉鋼過程中加入暖軋（warm rolling）和退火（annealing）兩個步驟。如此煉製，會令鋼在拉扯時產生很多小裂紋，這些小裂紋會分擔鋼材承擔的壓力，從而達到提高強度和韌性的效果。

 

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撰文 : 黎以芳

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