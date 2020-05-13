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【航空告急】阿聯酋航空純利挫28%　料旅遊需求最少18個月才恢復正常

金融經濟 13:36 2020/05/13

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阿聯酋航空預期今年業績會受疫情明顯影響

阿聯酋航空集團公布，至今年3月底止財政年度，阿聯酋航空（Emirates，EK）全年度淨利潤達約4.56億美元，按年跌28%。阿聯酋航空公司及集團主席兼行政總裁Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum預期，旅遊需求至少需要18個月才能恢復到正常水準。

集團收入約283億美元，按年下降5%，而集團現金餘額為約70億美元，增15%，主要源於2020年2月前業務表現強勁，以及與燃油成本下降。集團表示，為應對疫情的持續影響及保護集團資金流動性，今個財政年度不向主要股東杜拜投資公司派息。

Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum指，集團在財政年度首11個月表現強勁，但2月中開始疫情席捲全球，情況發生巨大變化。隨著各國關閉邊境，以及推出嚴格的旅遊限制，國際航空旅遊業務遭受了突如其來且顯著的下滑。

他又預期，疫情將對今年度業績產生明顯影響。在計畫恢復業務的同時，集團會持續採取成本控制措施，以及其他必要措施以保護業務。此外，阿聯酋航空已在3月底之前部分劃定了現有的信貸額度，並且正在尋求額外的信貸額度，以進一步改善流動性。

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編輯：謝智聰

航空 疫情 派息 阿聯酋 杜拜 阿聯酋航空

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