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【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

環球社會熱點 13:25 2020/05/13

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美國總統特朗普聲言，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情全國新增病例數字都在下降，惟美國傳媒踢爆，美國疫情正在部分地區不跌反升。白宮保密文件顯示，美國多個州份上周新增病例都在顯著上升。按縣統計尤其驚人，田納西州和堪薩斯州2縣病例數目，在一周之內狂升近1,200%。

【新冠肺炎美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

「造成不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封

若美國解封 加拿大：會加強入境管制

美國全國廣播公司（NBC）取得一份標明「只限官員使用」白宮文件，當中列出了美國各地在5月7日前一周確診病例變化。數據與特朗普本周堅持全國數字正在下降講法抵觸。

文件顯示，美國9州與首都華盛頓特區，一周新增病例都較前一周顯著增加，其中以明尼蘇達州升幅最為嚴重，達96%；華盛頓特區病例一周大增51%排第二；新罕布什爾、威斯康星、田納西3州增幅亦超過40%。

武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

口罩工廠取消特朗普到訪 擔心工人染病

按縣計，數字更為驚人。田納西州Trousdale縣，以及堪薩斯州Leavenworth縣，病例分別劇增1,198%及1,176%；另外多州8縣增幅都在3位數。

除了上述標明「病例正在增加」州份和縣份，列入監察名單的20個州、縣和美國領地病例都在增加。白宮拒絕回應報道。

怕傳染特朗普 彭斯保持距離

白宮西翼人人戴口罩 特朗普彭斯電話溝通

美國疫情近日稍為放緩，但每日新增確診人數仍徘徊在接近2萬，或2萬以上水平。特朗普近日大力推動各地解封重啟經濟，美國至今亦有多近40州逐漸解封。

但美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）警告，過早解封會造成不必要苦難和死亡，更加不利經濟復甦。

解封擲骰搵命博 戈爾：特朗普總統已失敗

特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招

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責任編輯：方圓之

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