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加拿大熊貓無竹食 提早3年「遣返」中國

環球社會熱點 16:44 2020/05/13

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加拿大有動物園宣布，受新冠肺炎疫情影響，熊貓糧食竹子的供應鏈受破壞，園方會將中國租借給加拿大的一對大熊貓，提前送回中國，比原定時間早近3年。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，本港海洋公園都瀕臨破產邊緣，屆時將有7000隻動物無家可歸，當中包括大熊貓「盈盈」、「樂樂」。加拿大有動物園宣布，受新冠肺炎疫情影響，熊貓糧食竹子的供應鏈受破壞，園方會將中國租借給加拿大的一對大熊貓，提前送回中國，比原定時間早近3年。

【海洋公園命運？】德國動物園列死亡清單 動物食同伴求生

【美國疫情】「不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封

加拿大廣播公司新聞 （CBC News）報道，卡爾加里動物園（Calgary Zoo）宣布，會將園內一對大熊貓提前送返中國，以確保大熊貓有充足穩定的糧食供應。

來自四川成都的大熊貓「大毛」和「二順」，於2013年3月到加拿大，原定旅居10年，至2023年才返回中國。惟動物園表示，近月運輸業受疫情衝擊，令大熊貓所吃的新鮮竹子供應鏈受阻。 

【英國疫情】倫敦地鐵蝕預計40億英鎊 求政府救亡

【美國疫情】若美國解封 加拿大：會加強入境管制

動物園負責人朗捷（Clément Lanthier）指，大熊貓「大毛」和「二順」只吃上等新鮮竹子。園方曾找過其他貨源，但因竹子太乾，始終不合牠們的口味；朗捷不諱言，將陷入「有今餐，冇下餐」的困境，故忍痛送走熊貓。

由於動物園在疫情下仍要暫時關閉，園方希望公眾透過網站的熊貓直播頻道，向這對大熊貓告別。

美國參議員提案制裁中國瞞疫 促釋放香港疫後被捕人士

【德國疫情】解封後轉差R0居高不下 部分地區或恢復封閉

記者：葉芷樺  

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