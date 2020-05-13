【直播電商】快手電商GMV目標上調至2500億元　衝刺淘寶直播去年成績

▲ 快手及抖音上調今年直播電商GMV目標，衝刺淘寶去年成績。

阿里巴巴 （09988） 電商營運新模式淘寶直播遭前後夾攻，內地媒體引述知情人士指，快手直播電商上調今年平台成交金額（GMV）目標至2500億元（人民幣，下同），抖音直播電商GMV目標亦高達2000億元，衝刺淘寶直播2019年的GMV成績2000億至2500億元。此外，京東（美：JD）及拼多多（美：PDD）也虎視眈眈，加速籌備綫上直播業務。

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科網企業把握直播風口，紛紛布局電商市場。擁有大量流量的短視頻平台快手在行業排第二，緊隨淘寶之後。據知情人士透露，快手電商去年實現GMV350億元，遠勝預期目標，故去年底調高今年GMV目標至1000億元。

但抖音今年高調宣布入局，制定2000億元的GMV目標後，快手也迅速更改原先目標至2500億元。業內人士猜測，兩者有意向淘寶直播去年成績發起進攻。

快手上市前的最後兩輪融資獲騰訊 （00700） 領投，騰訊共投資20億美元（155億港元），持股20%，目前快手估值高達286億美元（2217億港元）。

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編輯：陳華