【滬深港通】瑞信：南向交易佔港股4分之1成交　中國境內資本規模如同QE

▲ 瑞信料中國資本對香港市場影響力提高的趨勢會持續。

滬深港通今年首季成交創新高，瑞信指出，年初至今南向交易投資者佔港股總成交額達20%至25%，創下2014年啟動以來最高水平，瑞信亞太區量化投資策略主管Will Stephens 稱，南向資金不單激發香港市場流動性，現時已成為股價的主要驅動力。

Stephens 續指，研究南向交易投資者的趨勢能洞察未來，提升投資香港市場超額收益（alpha）的機會。

他表示，內地儲蓄率達47%，家庭可支配儲蓄達89萬億元人民幣，中國家庭如何利用儲蓄投資成為全球資產價格的長期關鍵問題，留在中國境內的資本規模如同「量化寬鬆」，不單影響內地流動性，隨資本管制放鬆，資金流出會對國際市場有巨大影響，而滬深港通正是跨境資本流動的首個大型試驗。

中國經濟重回正軌 股市更有韌性

瑞信續指，因應中國資本規模相對香港市場流動性巨大，中國資本對香港市場的影響力會一直提升，該行已利用機器學習技術建立「瑞信南向交易走向趨勢策略」，判定交易趨勢。

瑞信中國香港研究部主管兼瑞信中國股票策略主管黃翔稱，中國國內外貨幣和財政刺激措施，很大程度抵銷潛在全球經濟衰退的負面衝擊，而內地現已回歸常態的正軌，消費需求正逐漸恢復，股市會較全球市場更有韌性。

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記者：麥德銘