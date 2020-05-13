【疫市營商】港迪士尼重開未有期　7-11及Pandora趁機推迪士尼精品首飾

▲ 香港迪士尼樂園未公布何時重開，一眾粉絲苦等之際，不少品牌趁機推出迪士尼精品，盡吸粉絲生意。（7-Eleven及Pandora圖片）

上海迪士尼樂園前日（11日）重開，首日門票數分鐘內售罄。至於香港迪士尼樂園未公布何時重開，一眾粉絲苦等之際，不少品牌趁機推出迪士尼精品，盡吸粉絲生意。

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7-Eleven便利店即日起推出全新迪士尼系列精品，以迪士尼公主為主，有貝兒公主、小魚仙、長髮公主、白雪公主、灰姑娘、睡公主、茉莉公主等角色。精品包括頭飾、卡套、環保袋、化妝袋、化妝掃套裝、鏡梳套裝、手指偶等。除了迪士尼公主化妝掃套裝售199元之外，其他售價均在100元以下。疫情下港人着重消毒，7-Eleven亦獨家銷售迪士尼公主系列的健力氏消毒濕紙巾10片裝，售6.5元。

▲ 7-Eleven迪士尼公主卡套售79元。（7-Eleven提供圖片）

▲ 7-Eleven迪士尼公主系列健力氏消毒濕紙巾10片裝，售6.5元。（7-Eleven提供圖片）

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Pandora近日推出迪士尼系列首飾，當中有人氣卡通人物米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎、布魯托、史迪仔等，設計採用大頭細身，顯得更可愛生動。亦有迪士尼經典物品，如玻璃鞋、南瓜車、紅蘋果、飛氈等。精品包括吊飾、手鏈、戒指、安全鏈等，售價由249至999元不等。

▲ Pandora近日推出迪士尼系列首飾。（Pandora網站圖片）

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責任編輯：朱悅瀅