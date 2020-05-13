  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 14:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】港迪士尼重開未有期　7-11及Pandora趁機推迪士尼精品首飾

商業 13:12 2020/05/13

分享：

香港迪士尼樂園未公布何時重開，一眾粉絲苦等之際，不少品牌趁機推出迪士尼精品，盡吸粉絲生意。（7-Eleven及Pandora圖片）

上海迪士尼樂園前日（11日）重開，首日門票數分鐘內售罄。至於香港迪士尼樂園未公布何時重開，一眾粉絲苦等之際，不少品牌趁機推出迪士尼精品，盡吸粉絲生意。

【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉

7-Eleven便利店即日起推出全新迪士尼系列精品，以迪士尼公主為主，有貝兒公主、小魚仙、長髮公主、白雪公主、灰姑娘、睡公主、茉莉公主等角色。精品包括頭飾、卡套、環保袋、化妝袋、化妝掃套裝、鏡梳套裝、手指偶等。除了迪士尼公主化妝掃套裝售199元之外，其他售價均在100元以下。疫情下港人着重消毒，7-Eleven亦獨家銷售迪士尼公主系列的健力氏消毒濕紙巾10片裝，售6.5元。

7-Eleven迪士尼公主卡套售79元。（7-Eleven提供圖片）

7-Eleven迪士尼公主系列健力氏消毒濕紙巾10片裝，售6.5元。（7-Eleven提供圖片）

【海洋公園救亡】海洋公園面臨倒閉　可參考外國水族館救亡方法？

Pandora近日推出迪士尼系列首飾，當中有人氣卡通人物米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎、布魯托、史迪仔等，設計採用大頭細身，顯得更可愛生動。亦有迪士尼經典物品，如玻璃鞋、南瓜車、紅蘋果、飛氈等。精品包括吊飾、手鏈、戒指、安全鏈等，售價由249至999元不等。

Pandora近日推出迪士尼系列首飾。（Pandora網站圖片）

【疫市營商】MyDress疫市加開美食網站　港人愛台灣食品1個月生意增兩倍

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
2020/05/12
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【海洋公園救亡】海洋公園面臨倒閉　可參考外國水族館救亡方法？
2020/05/12
【海洋公園救亡】海洋公園面臨倒閉　可參考外國水族館救亡方法？
【疫市營商】MyDress疫市加開美食網站　港人愛台灣食品1個月生意增兩倍
2020/05/12
【疫市營商】MyDress疫市加開美食網站　港人愛台灣食品1個月生意增兩倍
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
2020/05/12
【疫市營商】吉野家再有分店結業　攻網上銷售谷生意
疫情 文具精品 迪士尼樂園 Disney 7－Eleven 卡通精品

上一篇文章

【口罩供應】資助計劃月供港府逾3千萬口罩　邱騰華料增供應助價格回落

下一篇文章

三星新摺疊手機Galaxy Fold Lite曝光　售8520港元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【保就業計劃】僱員工資補貼25日起可申請　零售商反應踴躍
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【口罩供應】CareGuard兒童口罩高透氣PFE 93%　5月21日上午9時開賣54元30個
【新冠肺炎】台灣口罩有幾搶手？　未解出口禁令已有千萬訂單查詢
【新冠肺炎】台灣口罩有幾搶手？　未解出口禁令已有千萬訂單查詢
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【海洋公園救亡】海洋公園6月面臨倒閉　三大原因逐個捉
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)