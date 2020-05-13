【盈警】進智公交料去年核心溢利減60% 4月料續錄營運虧損

進智公共交通 （00077） 發盈警，預期撇除公共小巴牌照的重估虧損，截至3月底止年度溢利將錄得減少約60%，主要由於受到社會運動及新型冠狀病毒疫情雙重打擊。

由於公共小巴牌照市值跌幅放緩，共小巴牌照重估虧損將減少約34%至約4710萬元，預期計入非現金性的公共小巴牌照的重估虧損後，本年度淨虧損與去年相比大約減少17%。

今年1至3月專線小巴乘客量減23%

自去年中以來，集團部分專線公共小巴服務因社會動盪而間歇性中斷，今年1月下旬以來，香港爆發的新型冠狀病毒疫情亦給運輸業帶來了更嚴峻的影響。學校停課、公私營部門採取在家工作安排及減少社交聚會等抗疫措施，導致集團財年第四季的專線公共小巴服務乘客量按年減少約23%。

集團一直致力於通過減少服務班次和節省資源來控制運營成本，但第四季錄得的虧損導致本年度撇除公共小巴牌照重估虧損前溢利，按年大跌六成。

預期4月繼續錄得營運虧損

進智公交指，3月份新確診病例數目增加，政府採取了更為嚴格的抗疫措施，4月集團的專線公共小巴服務的乘客量持續地下降約34%，預計集團將不可避免地在4月份繼續錄得營運虧損。

不過，政府補貼將減輕本集團的部分財務負擔，預期下一財年表現將取決於疫情的發展及香港經濟復甦的進展，相信在公眾恢復正常生活後，乘客量將逐步回升，管理層將繼續密切監視乘客的需求，有效地優化營運。

相關文章：珠江船務購新渡輪六成股權涉2.3億元 承諾不裁員、不減薪

相關文章：【餐飲盈警】太興首季力保6億生意 按年僅跌2成（第二版）