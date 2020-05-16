【新冠肺炎】家居佈局防疫有法　向日系室內設計偷師

▲ 近月受疫情影響，人人加強衞生意識，日系室內設計也有可取之處。

家居裝潢布置，難免遇上材質搭配的問題。am PLUS Designs創作總監林華明（Andrew）認為，室內設計師除需具備創作力量外，亦要熟悉各種材料特色，知曉屋內大小事務，才能向客戶提出靈活可行的方案。

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▲ am PLUS Designs創作總監林華明表示，呼吸磚功能多多，能在空間中調節濕度及清除異味。（陳智良攝）

近月受疫情影響，人人加強衞生意識，日系室內設計也有可取之處。「環境結構上，日本人會在玄關劃出一個凹位，進門前脫鞋及外套，避免將外面塵埃帶入室內。」至於硬件方面，無接觸式傳感器成為新寵，例如日本衞浴品牌INAX就推出過三合一洗手台，集噴射泡沫、洗手及暖風機於一身；採用新三漩式沖水技術的智能坐廁，能產生強大的沖水效能，沖洗馬桶表面，濺出的水花亦比傳統直沖式沖水少。

▲ 衛生意識成為疫情熱話，日系家居設計向來重視清潔，例如日本衛浴品牌INAX曾推出3合1洗手台，完成無接觸式洗手過程。（受訪者提供圖片）

香港春季潮濕大霧，夏季時晴時雨，家居容易出現滲水，甚至長出霉菌。他指出，日式設計中常用的榻榻米，若選料天然燈心草草蓆，不僅冬暖夏涼，本身亦有吸濕功能，「引入透氣纖維底材的話，更方便保養打理、防止生蟲。」

另一法寶是呼吸磚，由於磚體含有很多微細毛孔，能通過牆體的毛孔將外界過重的水氣吸附進來，達到調濕及清除異味的功能；當空氣較乾燥時，又會將水氣重新釋放。

記者：姚慧儀