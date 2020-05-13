【保就業計劃】裁員再聘即可　拆解中小企申請五大迷思

▲ 保就業計劃的部份詳情昨公布，對於員工人數的參考月份和領取補貼的月份，進一步作出解釋。（資料圖片）

保就業計劃的部份詳情昨公布，對於員工人數的參考月份和領取補貼的月份，行政長官林鄭月娥和勞工及福利局局長羅致光均分別進一步作出解釋。雖然僱主和僱員較想知道的申請程序仍有待下周公布，但小編整理五大申請前的疑問，讓大眾可率先了解。

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1. 參考月份延長有何作用？

港府根據旅遊業界的反映後，明白1月份經營環境已轉差，故將員工數目的參考時間延長至去年12月至3月選擇任何一個月，以領取更多工資補貼，達至為僱員保就業之效。而領取月份則定為6月至8月，只要僱主在期間的員工數目，與給予參考的月份相同即可。

2. 員工是否需要同一人？

羅致光解釋，申請注意的事項只是6至8月期間，受薪人數有否少於提供參考的受僱人數。受僱者薪酬高低，或是否同一僱員亦不在考慮範圍。換言之只要人數足夠，就無問題。

3. 補貼何時發放？

為了解決僱主及僱員的燃眉之急，補貼將於申請後3至4星期內完成並發放。羅致光舉例，申請者在25日便申請，6月底可得到第一期的補貼。

4. 申請日期及期間？

由本月25日起至下月14日為止。

5. 申請方法如何簡單？

申請者可於網上申請，而在申請前需要授權計劃代理人，以確認供款的有關資料。港府會承擔代理人等行政費用，僱主無需自行提供員工強積金證明資料和文件。不過，更多詳情則有待下周再公布。

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港府強調不可裁員，並設有懲罰機制予員工數目不足的企業，而機制亦按違規程度和僱員人數為準。換言之企業只要最後的員工總數目，與提交參考的月份總數目相同即可。至於領取補貼之前或之後，員工是否受薪並不重要。

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另外，第二期的員工薪金補貼仍未有任何詳情公布。羅致光亦重申，需要視乎第一期申請的情況再作研究。

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責任編輯：馬意文