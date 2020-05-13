【新冠肺炎】英國火車站職員被吐口水　13日後染病亡

英國GTR鐵路公司一名售票員被吐口水後數天確診感染新冠肺炎，留醫3天後死亡。

47歲的穆吉卡（Belly Mujinga）和另一名同事於3月22日在維多利亞火車站上班期間，遭一名自稱感染新冠肺炎的男子追打，更被吐口水及咳嗽。

英國運輸員工工會（TSSA）指出，兩人在時隔數天後確診感染，其中，穆吉卡於上月2日被救護車送往醫院，當時已需要戴上呼吸器，並在三天後離世。據悉，穆吉卡患有潛在的呼吸系統疾病，曾經接受手術，並需定期到醫院覆診。

穆吉卡的丈夫表示，在妻子住院後，兩人僅有過一次視訊通話，之後就無法取得聯繫，直至接到醫生通知妻子過世的消息。穆吉卡的葬禮已經舉行，但在英國實施的禁足令下，只有10名親友獲准參加。

工會聲明指出，事發當日，穆吉卡及她的同事曾向公司提出，希望在與公眾之間有保護屏障的環境工作，但管理層未有受理。工會批評鐵路公司未嚴肅看待員工遭襲事件。穆吉卡的家屬亦質疑，若當時她有更多的個人防護裝備，或是避免持續在車站大廳工作，或許就能免於一死。

鐵路公司表示嚴肅看待任何指控，正就事件展開調查；英國運輸警察亦表示已著手調查案件。