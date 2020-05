【美國疫情】「不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情繼續擴大,確診人數增至137萬,逾8.2萬人死亡。美國近40州卻已經或正在逐步解封,重啟經濟活動。華府首席傳染病專家福西警告,過早解封會有嚴重後果,可以導致不必要的苦難和死亡。福西敦促,美國各州應先確保有足夠能力應付疫情反彈,才放寬抗疫限制措施。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci),周二(12日)以視像向參議院作證,表示自己與美國總統特朗普之間並不存在對抗。不過,福西近日口風,與特朗普急於推動解封明顯日益不同。

福西稱,假如美國一些州份和城市,在沒有能力有效應付疫情下過早解封,自己憂慮,確診數字小股反彈會發展才為新一輪疫情爆發。

福西警告,過早解封除了威脅人命,對經濟亦只會適得其反:

「觸發疫情失控爆發的風險真實存在,矛盾的是,這不只會造成不必要的苦難和死亡,更會不利經濟復甦。」

(There is a real risk that you will trigger an outbreak that you may not be able to control, which in fact, paradoxically, will set you back, not only leading to some suffering and death that could be avoided but could even set you back on the road to try to get economic recovery.)

對於新冠肺炎疫苗,福西坦言,部分學校期望疫苗可在秋季廣泛推出並不現實。他預期,疫苗會在未來一兩年才會成功研發。

