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【美國疫情】怕傳染特朗普 彭斯保持距離

環球政治 12:16 2020/05/13

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【美國疫情】怕傳染特朗普 彭斯保持距離

美國疫情殺入白宮，美國副總統彭斯（Mike Pence）有下屬日前確診新冠肺炎。白宮證實，此前拒絕自我隔離的彭斯，決定與特朗普保持距離，但未知彭斯會與特朗普保持距離多少天。

美國有線新聞網絡（CNN）引述有高級官員透露，彭斯在諮詢白宮醫療小組的意見後，決定與特朗普保持距離。

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白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）指：

副總統已決定保持距離多天，而我只想指出的是，這是他的個人決定，而維持的時間亦是由他決定。

（The vice president has made the choice to keep his distance for a few days and I would just note that that's his personal decision to make that, as to how many days he does it.)

若美國解封 加拿大：會加強入境管制

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彭斯新聞秘書米勒（Katie Miller）上周確診新冠肺炎，彭斯身為密切接觸者，早前卻表明沒有自我隔離的打算。

特朗普周一表示，自米勒確診後，他與彭斯就沒有再見面，又指自己會與彭斯，以及其他正在自我隔離的人用電話通話。而彭斯在周二曾戴著口罩返回白宮工作。

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根據美國憲法，倘特朗普、彭斯同受感染，會由美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）處理總統職務。

白宮在周一（11日）下午發布新指引，所有進入美國總統特朗普（Donald Trump）平日辦公的西翼，都要佩戴口罩；並建議在白宮其他地方辦公的人員，如非必要盡量不要到訪白宮西翼，包括橢圓形辦公室，以及一眾高級顧問的辦公室。

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責任編輯：楊心悅

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