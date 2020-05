▲ 【美國疫情】怕傳染特朗普 彭斯保持距離

美國疫情殺入白宮,美國副總統彭斯(Mike Pence)有下屬日前確診新冠肺炎。白宮證實,此前拒絕自我隔離的彭斯,決定與特朗普保持距離,但未知彭斯會與特朗普保持距離多少天。

美國有線新聞網絡(CNN)引述有高級官員透露,彭斯在諮詢白宮醫療小組的意見後,決定與特朗普保持距離。

白宮新聞秘書麥克納尼(Kayleigh McEnany)指:

副總統已決定保持距離多天,而我只想指出的是,這是他的個人決定,而維持的時間亦是由他決定。

(The vice president has made the choice to keep his distance for a few days and I would just note that that's his personal decision to make that, as to how many days he does it.)

彭斯新聞秘書米勒(Katie Miller)上周確診新冠肺炎,彭斯身為密切接觸者,早前卻表明沒有自我隔離的打算。

特朗普周一表示,自米勒確診後,他與彭斯就沒有再見面,又指自己會與彭斯,以及其他正在自我隔離的人用電話通話。而彭斯在周二曾戴著口罩返回白宮工作。

根據美國憲法,倘特朗普、彭斯同受感染,會由美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)處理總統職務。

白宮在周一(11日)下午發布新指引,所有進入美國總統特朗普(Donald Trump)平日辦公的西翼,都要佩戴口罩;並建議在白宮其他地方辦公的人員,如非必要盡量不要到訪白宮西翼,包括橢圓形辦公室,以及一眾高級顧問的辦公室。

