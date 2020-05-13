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【長建AGM】李澤鉅：長建業務穩健多元化　「全球最襟捱的企業之一」

金融經濟 12:06 2020/05/13

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長江基建主席李澤鉅透過視像會議，舉行股東周年大會。

長江基建 （01038） 今舉行股東周年大會（AGM），會上有小股東關注新型冠狀病毒疫情對長建的影響，主席李澤鉅指，疫情下全世界差不多所有業務都受影響，長建亦不例外，但集團以公用事業乃基建為主，且有關業務為優質資產，故疫情影響相對不太嚴重，復甦也相對快。

李澤鉅強調，長建財務穩健，業務多元化，資產優質，應是「全球最襟捱的企業之一」，加上長建的業務及現金流穩定，借貸又不高，一向是「銀行至愛」。

現時有不同「刁」洽商中

他承認，現時有危亦有機，目前有不同的「刁（deal）」在洽商中，但各國封關不能飛去互相探訪，亦未能進行盡職審查，步伐較慢，但若有機會，集團會立刻抓住，投資新業務。

對於會否加大內地的投資，李澤鉅稱，集團在任何地區都有機會投資，但會奉行嚴謹的投資準則，主要著眼於能提供可觀回報及經常性現金流項目，過程中亦不會抱有志在必得的心態。

現時長建在全球約有3.3萬名員工，李澤鉅指，有25宗確診個案，當中有2宗身故，均在英國發生，而香港、中國及新西蘭均沒有感染個案，海外公司前線員工繼續外出工作，提供必要服務，但大部分後勤職員均在家工作，強調公司會為同事提供足夠的保護物資。

派息會綜合考慮業務狀況市場機遇等

長建上周公告，由於英國把企業稅率維持在19%，而非先前所頒布的17%，因此長建的延遞稅項重新計算下，錄得約14億元的一次性不利影響。李澤鉅解釋，有關變動不會構成現金影響，對全年而言不但沒有現金影響，也不會構成重大影響，只是公司管治特別小心，才作出有關公告。

近日不少港資企業均提出私有化，如私豐 （00494） 周二剛通過私有化方案，有小股東指長建股價是近年低位，問及長建母公司長和 （00001） 會否考慮私有化。李澤鉅回應稱，「這是母公司範疇，不是長建可答」，但低息愈低，資產價值相對提高，甚至比高息時更值錢，而集團派息時會考慮業務狀況、市場機遇、信貸評級、盈利增長及長遠發展方針等。

相關文章：【盈警】英國企業稅率不變　長建電能料上半年溢利大跌

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香港股票 疫情 長江基建集團（01038） 李澤鉅 在家工作 新西蘭 私有化 派息 出入境管制 英國

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