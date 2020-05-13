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領航：現階段為大衰退　經濟復甦V形或U形走勢皆有可能

金融經濟 12:25 2020/05/13

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領航講經濟「大衰退」與復甦之路。

全球經濟深陷新冠肺炎疫情危機，有聲音指此次危機堪比1930年經濟大蕭條。投資管理公司領航（Vanguard）卻認為兩次危機並不可相提並論，暫且將現階段稱為「大衰退」。因為只要確定最大的健康風險已充分緩解、企業亦可隨之恢復正常營運，經濟復甦的速度會比歷史上衰退後復甦的速度快。

增長復甦路徑分兩個階段

領航提出假設，如果美國、歐洲和亞洲在夏天前逐步解除防疫限制，預計經濟活動的復甦步伐並不一致，某些特定行業的增長速度會快於其他行業，因此經濟復甦走勢呈「 V形」或「 U形」。

該機構分析稱， 現時經濟急速下跌，但並不可能持久。因此從技術層面來看，一旦GDP在從次新冠疫情導致的低點反彈、失業率開始下降，意味將走出衰退，那麼經濟呈「 V形」恢復，

但這並非意味著前景十分樂觀，領航坦言，商業活動要恢復到新冠病毒之前的水平，可能需要2年時間，經濟復甦將呈「 U形」走勢，因供應面和需求面均受影響。

領航解釋，部分行業的復甦將較其他行業快，但2023年之前勞動市場不太可能會如此前般緊張，換言之，美國聯儲局可能長期保持接近0%的利率。

「不計一切代價」的政策響應

領航表示，在過去兩個月，全球範圍內包括貨幣政策和財政政策在內的數百條政策響應，以「不計一切代價」的方法應對此次前所未有的衝擊，而市場已對此做出了反應。

領航從消費者恢復正常活動意願的角度看，若能超越預期，快速研發出新冠病毒疫苗或找到有效治療方法，將有助於經濟走上復甦的「快速軌道」。或若已有足夠數量的人群接觸到了新冠病毒，更接近於「群體免疫」，則也能達到相同的經濟復甦效果。

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經濟 財政政策 貨幣政策 疫情 美國聯儲局 歐洲 美國 亞洲 GDP 失業率

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