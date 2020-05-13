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【英國疫情】倫敦地鐵蝕預計40億英鎊 求政府救亡

環球社會熱點 12:07 2020/05/13

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倫敦地鐵預計蝕50億英鎊，正向政府申請救亡，並需要在未來48小時內跟政府達成共識。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，當地早於3月下旬實施封城令，限制國民出入，以遏制病毒傳播。期間，交通運輸的使用率下降約9成。其中倫敦地鐵預計蝕40億英鎊，正向政府申請救亡，並需要在未來48小時內跟政府達成共識。

英國實施封城令後，國民出行大大減少。美國有線新聞網絡（CNN）報道，倫敦地鐵使用率下降95%，巴士使用率下降85%。即使首相約翰遜（Boris Johnson）周日（10日）宣布的解封方案，允許國民復工，仍鼓勵市民踩單車和步行上班，盡量避免乘搭公共交通工具。面對乘客數字急劇下降，倫敦地鐵預計今年全年收入將損失40億英鎊（382億港元）。

【英國疫情】有條件解封 鼓勵民眾踩單車復工

【英國復工】入境客隔離14日 必須往返英法者豁免

為縮減開支，倫敦地鐵已於4月24日宣布，命7000名員工要放無薪假，佔公司員工數目四分之一，省下1930萬英鎊（1.8473億港元）。

倫敦交通部副市長海蒂·亞歷山大（Heidi Alexander）明言：

「在艱難的時刻，如無政府的直接支援，根本無法繼續維持營運。」（“It’s clear the situation is now critical ... and that there is just no sustainable way forward without direct government support”）

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【英國疫情】小學復課每班最多15人 盡量在戶外活動

她續道，如果跟政府無法達成共識，如果未達成協議，或會迫使當地政府宣布，公共機構破產。倫敦交通部正與英國財政部商討如何籌集救亡資金。

【英國疫情】北愛爾蘭死亡病例 安老院佔一半

記者：葉芷樺

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