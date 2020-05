【英國疫情】倫敦地鐵蝕預計40億英鎊 求政府救亡

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情持續,當地早於3月下旬實施封城令,限制國民出入,以遏制病毒傳播。期間,交通運輸的使用率下降約9成。其中倫敦地鐵預計蝕40億英鎊,正向政府申請救亡,並需要在未來48小時內跟政府達成共識。

英國實施封城令後,國民出行大大減少。美國有線新聞網絡(CNN)報道,倫敦地鐵使用率下降95%,巴士使用率下降85%。即使首相約翰遜(Boris Johnson)周日(10日)宣布的解封方案,允許國民復工,仍鼓勵市民踩單車和步行上班,盡量避免乘搭公共交通工具。面對乘客數字急劇下降,倫敦地鐵預計今年全年收入將損失40億英鎊(382億港元)。

為縮減開支,倫敦地鐵已於4月24日宣布,命7000名員工要放無薪假,佔公司員工數目四分之一,省下1930萬英鎊(1.8473億港元)。

倫敦交通部副市長海蒂·亞歷山大(Heidi Alexander)明言:

「在艱難的時刻,如無政府的直接支援,根本無法繼續維持營運。」(“It’s clear the situation is now critical ... and that there is just no sustainable way forward without direct government support”)