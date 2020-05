▲ Twitter宣布,只要情況許可,員工可永遠在家工作。(資料圖片)

新型冠狀病毒疫情下,廣泛地區封城禁足,不少企業被迫讓員工在家工作(Home Office)。這本來只是非常時期的非常措施,但不少管理層發覺,員工不回辦公室,企業運作依然暢順,Twitter(美:TWTR)決定,將措施恒常化,疫情結束後,員工可繼續留家工作。

Twitter行政總裁多爾西(Jack Dorsey)透過發言人宣布,員工可永續(in perpetuity)在家工作,疫情過後,會繼續執行,是否回辦公室,員工自行決定。

發言人指,過去數月經驗反映在家工作切實可行,若員工的崗位或工作情況容許,可持續至永遠(continue to do so forever)。不過公司強調,辦公室是溫暖所在,歡迎員工回來。

大型科企是疫情下最早讓員工在家工作的企業,現在疫情好轉,各地開始解封,但科企解除在家工作則嘆慢板,Facebook、Google等公司,都打算持續執行在家工作至明年。

