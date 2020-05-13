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【創業兵團】蝸居大改造　港男留學回流攻日系室內設計

商業 11:46 2020/05/13

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am PLUS Designs創作總監林華明表示，買樓裝修是人生大事，室內設計師除了要當一個好的聆聽者，亦須為客戶提供專業意見。（陳智良攝）

買樓上車是人生大事，室內設計的每個環節豈能馬虎。曾於日本旅居逾5年、深造室內設計的am PLUS Designs創辦人林華明（Andrew），將日本的居家設計重視裝飾少、收納空間多的簡約風格帶回港，助「納米樓」業主尋回生活空間。

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林華明於2007年赴東京設計專門學校，修讀室內設計系，畢業後在當地工作，至2011年回流。2014年開設室內設計公司am PLUS Designs，主打日系設計，講究空間層次感，走簡約設計風。

公司成立時規模小，沒想到竟奪下第一個「大project」，為西貢一幢3層高別墅設計，成為重要轉捩點。隨後經營愈見順利，去年營業額達千萬元，業務遍布內地、台灣；住家設計佔6成，商業項目佔4成，包括餐廳、酒吧、零售店等。

「對設計有熱情，才能堅持下去。」他笑稱，進入餐廳後別人在看菜單，自己卻研究餐具、桌椅布置，所謂室內設計便是要解決空間煩惱，靈感往往取材自生活。

林華明提醒，室內設計除美觀外，亦須兼顧功能。（陳智良攝）

師傅提醒　設計忌好看不實用

香港寸金尺土，即使勉強買得起蝸居，空間不足仍屬一大難題。「日本向來出名空間大改造，擅於在狹窄面積偷空間，400呎當500呎用，加上收納運用得很好，此設計特點在本地市場需求非常大。」日式設計主張實用，即同一空間在不同情況下，靈活發揮作用。「例如將榻榻米兩用，當睡房、瑜伽房；地台以階梯墊高，下面空間留作收納。」

他憶述在日本工作時，師傅教落：「室內設計切忌好看不好用。」香港設計多討論橫向面，多元地將不同風格及材質放在同一空間；日本設計強調垂直面，在同一物件上深入探討功能。「日系以實用、舒適耐用為主，會考慮某款木板是否適合這個場所用；港式卻會散開去想，這款不合心意大可另作他選。」

榻榻米的利用率極高，既是休閒區亦是床，地台墊高則騰出更多空間收納。（受訪者提供圖片）

利用日式障子拉門設計，區隔出前後不同空間，能延伸整個視覺，達到貫穿一致的平面美感。（受訪者提供圖片）

人生離不開兩件大事，一是成家立室，二是買樓裝修。「客戶將設計交給我們負責時，難免有成百上千的想法，故設計師必須當一個好的聆聽者，詢問得更仔細，分析客戶所需，如收納習慣、家庭成員等。並考慮實際應用，如何將設計概念實踐出來、落地施工，非常關鍵。」口碑營銷亦成為am PLUS最有力的武器，目前7成客戶經轉介，他打趣道：「已省卻不少市場推廣費用。」

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擬申請抗疫支援　拒打價格戰

最大挑戰是，讓客戶了解室內設計是怎麼一回事。「香港設計多以工程作主導、設計為輔，肯定能解決工程問題，才着手設計。」很多人以為尋求室內設計的意見，價格想必高昂，但其實豐儉由人，「預算緊絀更要找設計師，在資金有限的情況下，幫忙控制成本，包括選用哪種材料達到理想效果。400至500呎單位連裝修家具，約需40萬至60萬元。」

受新冠肺炎疫情拖累，今年公司首季營業額，按年減少約30%，內地封關亦影響原材料供應，拖慢施工進度。惟次季出現反彈接下不少生意，他估計部分是早前因疫情而推遲裝修的工程，但客戶明顯收緊預算，「料上半年整體生意額，對比疫情前的預期，下跌15%至20%。」

為度過經濟寒冬，他打算申請政府的抗疫中小企支援計劃，同時繼續做好中高檔住家及商業空間的設計，避免與同行跌入價格戰的泥沼。

記者：姚慧儀

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