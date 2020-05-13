社區感染新增6宗個案　吉林實施「封城」管理

中國內地疫情早前有緩和跡象，湖北武漢亦於上月解封，但當地在本月9日出現36日以來首宗社區感染個案，周日（10日）再新增5宗，所有個案均來自同一個小區。內媒報道，據吉林省衛健委通報，吉林於過去一日新增6宗本地確診病例，為舒蘭聚集性疫情確診患者的密切接觸者。

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於本月8日，位於吉林的舒蘭市出現聚集性疫情傳播鏈，源頭為一名45歲的舒蘭市公安局洗衣女工，打73天無本地新增確診案紀錄。然而，確診洗衣女工並沒有外遊紀錄，又未有發現曾與重點省份返吉人士接觸紀錄，令其感染源頭成謎。及後，其多名親屬、密切接觸者及次密切接觸者相繼確診。截至5月12日24時，舒蘭聚集性疫情傳播鏈已有22人確診，367名確診病例的密切接觸者隔離。

根據吉林省新型冠狀病毒疫情防控工作要求，自今日（13日）6時起至另有通知時止，暫時停辦吉林站始發及經由旅客列車的旅客乘車業務。此外，每個家庭每天只可派1名成員外出購買生活用品；除必要需求外，其他人都不可外出；公共服務及娛樂場所亦暫時關閉。

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