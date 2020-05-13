【日本開賭】金沙母企放棄日本綜合度假村及賭牌 主席：聚焦其他機會

▲ 金沙母企美國拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands） 放棄競逐日本賭場牌照。

金莎中國 （01928） 母企美國拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands） 宣布放棄競逐日本賭場牌照。金沙集團創辦人Sheldon Adelson發聲明指，一直希望集團可在日本有發展機會，並相信日本會從綜合度假村所產生的商業及休閒旅遊中受益，惜其綜合度假村的發展框架使令目標無法實現。

Sheldon Adelson又指，感謝在日本建立的所有友誼和牢固的關係，但現在公司是時候將精力集中在其他機會上。他續指，對集團未來及增長前景仍然極度看好，目前集團在澳門和新加坡正進行重要的投資計劃，以創造有意義的新增長。

外電引述消息指，金沙管理層主要反對日本賭場立法的某些條款。報道又指，對賭場營運商來說，最大的絆腳石是特許權只能維持10年，而且期內日本或地方政府可以改變條款，可能會損害營運商利潤。金沙集團在澳門及新加坡的度假村分別獲得20年及30年許可。

雲頂（Genting）、銀娛 （00027） 、永利度假村及新濠博亞娛樂表示對日本賭牌仍然有興趣。

日本開賭初步階段預計將發出最多3個賭牌，被視為熱門的大阪市2月宣布，大阪夢洲綜合度假村項目僅接獲美高梅夥拍歐力士（Orix）的財團入標，原訂6月作出最終決定，但未知新冠肺炎疫情如何影響進程。

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編輯：吳敏芳