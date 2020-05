【美國疫情】若美國解封 加拿大：會加強入境管制

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,但因經濟受疫情重創,白宮已急不及待訂立重啟方案。與美國接壤的加拿大,總理杜魯多指,若美國州分重開,加拿大將研究更嚴謹的口岸檢疫方案。

加拿大和美國自3月起,同意關閉邊境口岸,相關協定於5月21日屆滿。目前為止,雙方就開放口岸與否未有定論。加拿大官員都密切關注鄰國美國如何處理疫情爆發以及社區傳播,眼見美國白宮已有讓州分復工的計劃,加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)在周二(12日)的記者會上表示:

「我們將尋求更強的(檢疫)措施,以確保能追踪(從美國)過境的人士。」(“We are looking at stronger measures to make sure that we’re following up appropriately on people who come over” )