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【美國疫情】若美國解封 加拿大：會加強入境管制

環球社會熱點 11:03 2020/05/13

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加拿大總理杜魯多指，若美國州分解封，加拿大將研究更嚴謹的口岸檢疫方案。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，但因經濟受疫情重創，白宮已急不及待訂立重啟方案。與美國接壤的加拿大，總理杜魯多指，若美國州分重開，加拿大將研究更嚴謹的口岸檢疫方案。

美參議員提案制裁中國瞞疫 促釋放香港疫後被捕人士

【德國疫情】解封後轉差R0居高不下 部分地區或恢復封閉

加拿大和美國自3月起，同意關閉邊境口岸，相關協定於5月21日屆滿。目前為止，雙方就開放口岸與否未有定論。加拿大官員都密切關注鄰國美國如何處理疫情爆發以及社區傳播，眼見美國白宮已有讓州分復工的計劃，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在周二（12日）的記者會上表示：

「我們將尋求更強的（檢疫）措施，以確保能追踪（從美國）過境的人士。」（“We are looking at stronger measures to make sure that we’re following up appropriately on people who come over” ）

武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

【俄羅斯疫情】普京發言人確診 一個月前與普京有接觸

現時，加拿大政府正研究通過問卷、追踪手機應用程式、監察體溫以及查詢病歷等措施加強監管，避免國內出現第二輪爆發。

記者：葉芷樺

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