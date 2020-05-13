  • 27°C
香港時間 : 2020513日 (三) 17:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】急急腳解封 加拿大擬加強入境管制

環球社會熱點 16:37 2020/05/13

分享：

加拿大總理杜魯多指，若美國州分解封，加拿大將研究更嚴謹的口岸檢疫方案。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，但因經濟受疫情重創，白宮已急不及待訂立重啟方案。與美國接壤的加拿大，總理杜魯多指，若美國州分重開，加拿大將研究更嚴謹的口岸檢疫方案。

白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%

「造成不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封

加拿大和美國自3月起，同意關閉邊境口岸，相關協定於5月21日屆滿。

目前為止，雙方就開放口岸與否未有定論。加拿大官員都密切關注鄰國美國如何處理疫情爆發以及社區傳播，眼見美國白宮已有讓州分復工的計劃，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在周二（12日）的記者會上表示：

「我們將尋求更強的（檢疫）措施，以確保能追踪（從美國）過境的人士。」（“We are looking at stronger measures to make sure that we’re following up appropriately on people who come over” ）

美參議員提案制裁中國瞞疫 促釋放香港疫後被捕人士

德國解封後轉差R0居高不下 部分地區或恢復封閉

武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

現時，加拿大政府正研究通過問卷、追踪手機應用程式、監察體溫以及查詢病歷等措施加強監管，避免國內出現第二輪爆發。

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
今日
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
【美國疫情】「不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封
今日
【美國疫情】「不必要苦難和死亡」華府專家警告勿解封
【西班牙疫情】周五起入境須隔離14天 跨境司機、醫護豁免
2020/05/12
【西班牙疫情】周五起入境須隔離14天 跨境司機、醫護豁免
【新加坡疫情】日增逾800確診仍解封 派機械狗巡邏 【有片】
2020/05/12
【新加坡疫情】日增逾800確診仍解封 派機械狗巡邏 【有片】
疫情下衝動購物大增 稱職貓奴購470元貓用迷你帳篷
2020/05/12
疫情下衝動購物大增 稱職貓奴購470元貓用迷你帳篷
傳染病 全球大流行 疫情 經濟 杜魯多 加拿大 美國 口岸 白宮 肺炎

上一篇文章

【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒

下一篇文章

【歐洲疫情復工地圖】德國或恢復封關 意大利酒吧、餐廳下周重開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
麥康奈爾叫奧巴馬閉嘴 指不應批評特朗普抗疫
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招
【美國疫情】特朗普不滿華裔記者追問 稱「問中國」後腰斬記招
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月13日 時間17:00）
【美國疫情分佈圖】137萬確診 多州解封疫情反彈
【美國疫情分佈圖】137萬確診 多州解封疫情反彈
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力
【美國疫情】特朗普咬住奧巴馬唔放 不滿被批抗疫不力