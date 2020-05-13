蘋果推出Logic Pro X 10.5　方便音樂人創作

▲ 蘋果宣布，推出Logic Pro X 10.5新版本，有助音樂人與製作人更自由地創作。

蘋果（Apple）昨宣布，電音製作創作工具Logic Pro X將推出重大更新，Logic Pro X 10.5新版本帶來一系列強大的創意功能，有助音樂人與製作人更自由地創作。

蘋果更新13吋MacBook Pro售9,999 起 兩倍儲存空間+新精妙鍵盤

Logic Pro X 10.5新增Live Loops及Quick Sampler兩個新功能。Live Loops容許用家以非線性方式創作音樂，並在時間軸上即時完成不同編曲、調整音軌，同時為歌手進行錄音。Quick Sampler則具備更多音效塑造的控制項目，製作人可用來製作並編輯多重取樣樂器，利用簡捷的拖放式工作流程，自動化處理繁複的製作任務；同時透過MacBook Pro內置咪高風進行錄音後，能快速地將聲音轉化為可演奏的樂器，並即時剪輯、成為循環（loop）等功能。

▲ Quick Sampler讓音樂人快速地將任何聲音轉化為樂器。（蘋果官網圖片）

此外，是次更新版本亦加入多個工具，包括使編排鼓聲節拍、低音線及旋律聲部變得更輕鬆的全新編輯器Step Sequencer，由軟件生成kick drum、snare、tom和敲擊樂器聲音的Drum Synth。

蘋果發布專利文件 用Memoji、Animoji都可開視像會議

蘋果頭戴式耳機或命名「AirPods Studio」 售2,705元

透過Logic Remote程式，用家可將iPhone或iPad配對至Mac，方便使用多點觸控來控制Logic的功能特色及樂器，支援在Live Loop中觸發聲音、瀏覽和添加loop，以及將Remix FX套用至演奏。

責任編輯：姚慧儀