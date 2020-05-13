美國參議員提案制裁中國瞞疫 外交部：不要入戲太深

▲ 美參議員提案制裁中國瞞疫 促釋放香港疫後被捕人士

美國疫情持續之際，美國參議員格雷厄姆提案，若中國在調查新冠肺炎疫情有所隱瞞，會授權總統特朗普（Donald Trump）制裁中國。另外，格雷厄姆亦要求香港，釋放在新冠肺炎疫情爆發被捕的民主派人士。在北京，外交部斥議案罔顧事實，極不道德，對此堅決反對，形容這是美國的甩鍋大戲，一些人不要入戲太深。

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外交部發言人趙立堅回應事件時表示，中方一直本著公開、透明、負責任的態度，與世衛溝通合作，以實際行動支持世衛全球抗疫，國際社會有目共睹。他斥個別議員的議案，完全罔顧事實，妄圖以有罪推定式的調查推卸責任，極不道德，對此堅決反對。

趙立堅稱，美媒早已揭露，共和黨曾鼓動通過積極攻擊中國，以應對疫情危機。他形容這是被嚴重劇透的甩鍋大戲，再演下去沒有意義，奉勸美國一些人不要入戲太深，促美國政客將精力放到抗疫上， 把自己的事情做好，而非轉移視線。

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格雷厄姆聯同8名美國共和黨參議員提出「新冠肺炎問責法案」（COVID-19 Accountability Act），要求總統在60日內向國會確認，中國有否向由美國、其盟國或聯合國轄下機構（例如世界衛生組織）領導的任何新冠肺炎調查，提供完全而完整的資訊。

格雷厄姆（Lindsey Graham）指，他相信如果不是中方瞞疫，此病毒不會在美國出現。他又指，中國已拒絕讓調查人員調查疫情如果爆發，他認為如果不向中方施壓，中國永遠不會配合調查。

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另外，法案又要求中國需證明已關閉所有會對民眾健求構成風險的濕貨市場（wet market），並需釋放所有在新冠肺炎疫情爆發被捕的香港民主派人士。

法案亦授權總統，可向中國實施一系統的制裁，包括資產凍結、旅遊禁令、吊銷簽證、限制向中國企業放貸等。

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責任編輯：楊心悅