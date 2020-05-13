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美國參議員提案制裁中國瞞疫 促釋放香港疫後被捕人士

環球政治 11:15 2020/05/13

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美參議員提案制裁中國瞞疫 促釋放香港疫後被捕人士

美國疫情持續之際，美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提案，若中國在調查新冠肺炎疫情有所隱瞞，會授權總統特朗普（Donald Trump）制裁中國。另外，格雷厄姆亦要求香港，釋放在新冠肺炎疫情爆發被捕的民主派人士。

格雷厄姆指，他相信如果不是中方瞞疫，此病毒不會在美國出現。他又指，中國已拒絕讓調查人員調查疫情如果爆發，他認為如果不向中方施壓，中國永遠不會配合調查。

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格雷厄姆聯同8名美國共和黨參議員提出「新冠肺炎問責法案」（COVID-19 Accountability Act），要求總統在60日內向國會確認，中國有否向由美國、其盟國或聯合國轄下機構（例如世界衛生組織）領導的任何新冠肺炎調查，提供完全而完整的資訊。

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另外，法案又要求中國需證明已關閉所有會對民眾健求構成風險的濕貨市場（wet market），並需釋放所有在新冠肺炎疫情爆發被捕的香港民主派人士。

法案亦授權總統，可向中國實施一系統的制裁，包括資產凍結、旅遊禁令、吊銷簽證、限制向中國企業放貸等。

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責任編輯：楊心悅

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