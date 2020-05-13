【可口可樂賣奶】碳酸飲料巨頭可口可樂聯姻蒙牛乳業　進軍中國鮮奶市場

▲ 兩大飲品龍頭聯手，可口可樂夥蒙牛，進軍中國低溫奶製品。

美國飲料巨頭可口可樂（美：KO）聯手內地乳業企業蒙牛乳業 （02319） 在內地生產及銷售低溫奶製品，雙方均證實新設合營企業案於上月底已經獲得國家市場監管總局審批。受消息刺激，蒙牛股價抽高，昨漲1.59%，今日也延續升勢，現升1.56%，報29.25元，成交額達7395萬元。

至於合營企業的規模，投資比例等細節問題，雙方均未披露。

有內地媒體引述業內人士分析，可口可樂及蒙牛合作，最大受益或為中糧集團，中糧既是可口可樂合作夥伴，亦為蒙牛的大股東。

可口可樂表示，將加快可口可樂中國向「全品類飲料公司」轉變，以消費者為中心提供一系列的飲料品牌供選擇。

事實上，碳酸碳酸飲料市場承壓，碳酸巨頭可口可樂亦謀求轉型，可口可樂於今年初收購了一個高端牛奶品牌fairlife公司的剩餘股份，收購完成後，fairlife將成為可口可樂的全資子公司，同時冀將fairlife打造成另一個「10億美元」的品牌。

蒙牛方面表示，合作將充分利用雙方在乳製品研發，乳業加工技術，品牌影響力，分銷渠道方面的優勢，為中國消費者帶來一個全新的低溫奶品牌，促進中國乳品消費升級。

除與可口可樂合作之外，蒙牛在去年9月至11月，接連出手收購了澳大利亞網紅品牌貝拉米，以及乳品企業LDD，兩次交易價格約為20億澳元（約100億港元）。

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編輯：陳華