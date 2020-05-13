▲ 【新冠肺炎疫情】武漢全民病毒檢測有多難 美國至今只測了這麼多

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）內地疫情防反彈壓力增加，原重災區武漢近日再次出現病例，當局下令為武漢全市1,100萬人做病毒檢測，並要求有關部門10天內提出方案。武漢全民病毒檢測規模如此之大，難度可謂甚高。武漢病檢檢測假如能在短期內完成，數量會超過所有國家，包括病毒檢測已經最多，但仍未到1,000萬人的美國。

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湖北武滿日前再增6宗社區感染個案後，武漢市政府下發緊急通知，表示要展開全員核酸篩查「10天大會戰」，指示各區在10天期限內，提交為區內全民做新冠肺炎病毒檢測的計劃。

通知要求，要為武漢重點人群、重點區域優先提供病毒檢測；市內老舊小區、居住密集小區、流動人口集中區域應是檢測重點。

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武漢全民病毒檢測規模驚人，如何在短時間內執行，和能否順利實施仍待觀望。武漢市人口超過1,100萬人，意味一旦全民檢測，人數要比各國數月以來病毒測試數量還多。

美國疫情大規模爆發後，美國政府已努力擴大病毒檢測規模，總數遠遠超過病毒檢測做得較好的德國及南韓。但約翰霍普金斯大學數據顯示，截至美國時間周二（12日），美國仍只有約966萬次病毒檢測已有結果。

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由此可見，武漢要在短時間內為全市1,100萬人做病毒檢測，難度會與雄心一樣大。

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）早前表示，自己多年前已提及，全球需要大力投資開發新平台，做好準備以防全球大流行瘟疫出現，惟世界在病毒檢測方面至今仍然落伍。

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責任編輯：方圓之