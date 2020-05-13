【美團股價】美團逆市破頂 中信証券︰核心成長未受影響 上望131元

▲ 中信証劵看好美團表現，建議作為核心資產持有。

美團點評 （03690） 股價繼早前回調後，周三（13日）早段漲逾5%，高見117.7元，創下歷史新高。中信証券最新研究報告表示，美團的核心成長邏輯未受疫情影響，長期或更受益於綫上消費習慣強化，建議作為港股的核心資產進行持續配置。

外賣業務恢復至疫情前

報告指出，美團的外賣業務恢復強勁，餐飲渠道反饋目前已基本回至疫情前。雖然伴隨復工復產推進，外出就餐消費需求快速恢復。但由於堂食仍受營業時間、隔座就餐以及消費心理重建等因素影響，外賣成為眾多餐飲品牌賴以推動復甦的主力渠道。

外賣業務當前已基本恢復至疫情前，但首季包含了2至3月疫情衝擊影響。

中信証券預計，美團首季外賣日均單量約1580萬單，按年下跌14.4%，對應整體交易額（GTV）683億元人民幣，按年跌9.7%。惟平均銷售價格則料升5.5%，主要是疫情期間家庭為單位的訂單量提升，推高單均價格。

相比之前預期，觀察到疫情期間平台運力供給充沛、騎手端補貼較少，同時「全城送」及消費者支付配送費意願提升等，預計外賣業務毛利率將好於預期。首季平台綜合補貼率約3%，外賣業務毛利率約12.3%，好過原先預的11.2%。

到店逐步復甦中

到店、酒旅業務由於線下消費場景恢復相對較慢，存在逐步復甦的過程。預計首季到店、酒旅業務整體交易額約292億元人民幣，按年跌37%，主要受酒店間夜量下滑及到餐、到綜業務開店率較低影響。

預計到店、酒旅業務收入約28.6億元，按年跌36.2%。收入下滑幅度好於市場預期，主要由於1月前20天按年預計錄得近40%增長。

另外，Q1新業務投入產出持續表現良好，預計虧損將小於預期，調整單季營業虧損預測至9.9億元人民幣，低於先前預期約15億虧損人民幣。主要由於出行業務停滯、經營性虧損收窄，同時金融業務繼續實現高增長；而買菜、閃購在疫情期間實現量價齊升，經營利潤層面大概率由負轉正。

首季收入料好過預期

該行預計，美團首季收入下降15.8%，好過先前預期。4月以來餐飲行業復工率及外賣訂單量回升快速，五一期間單量基本回升至去年旺季平均水平，同業餓了麼的學校訂單佔比較高，預計恢復相對滯後。該行上調第二季訂單量預測至26.9億單，按年增長17.5%（原預計26.4億單）。

中信証券認為外賣需求快速回升；疫情衝擊商戶綫下業務，突顯線上平台價值，美團平台忠誠度不斷加深，生態價值繼續鞏固，財務的負面影響預計第三季前將完全消化。調整2020淨利預測為27.1億元人民幣；經調整淨利預測為59.6億元人民幣。

該行繼續看好美團的平台價值，建議作為港股的核心資產進行持續配置，維持「買入」評級，目標價由117.2上調至131.3元。

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