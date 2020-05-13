【ATM股價】騰訊、美團股價齊破頂　ATM 3股阿里巴巴獨憔悴

ATM 3股當中，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 今早逆市上升，股價齊齊破頂，其中騰訊升穿435元；美團高見119.8元創上市新高。相反，阿里巴巴 （09988） 表現落後，股價下跌低見194.3元，表現明顯未及騰訊及美團。

騰訊中午收報435.6元，升1.1%，成交55.6億元；美團升5.3%，中午收報117.9，成交37.1億元；阿里巴巴跌1.6%，中午收報196.6元，成交29.4億元，3股分別排成交最大股份首3位。

騰訊將於今日公布業績，市場偷步炒作，周一已百億成交升穿420元阻力位，破頂高見435元，今早股價低開後逆市再上升1%，股價再破頂高見437.6元。

綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長18%至1,010.7億元人民幣，Non-GAAP（非通用會計準則）純利同樣增長18%至247.7億元人民幣。

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至於美團方面，市場憧憬美團「染藍」。恒指公司年初諮詢是否在恒生指數、國指納入同股不同權（WVR）和第二上市公司。恒指公司最新宣布，將於5月18日（星期一）宣布諮詢總結。美團自周一受累順豐參與外賣大戰消息拖累後，股價昨逆市造好，今早再升半成，破頂高見119.8元創新高。

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相反，阿里巴巴受累中概股消息。美媒獲得白宮官員信件，內容提到美國總統特朗普下令撤回聯邦僱員退休基金在中國的投資，指有關投資存在風險，甚至涉及國家安全考慮。

另外，捲入財務造假的瑞幸咖啡（美︰LK）宣布，已暫停行政總裁錢治亞及首席運營官劉劍的職務，董事會亦要求錢治亞及劉劍辭職，已收到雙方的請辭，瑞幸亦將6位有份參與造假的員停工或休假，消息影響中概股氣氛。

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責任編輯︰梁浩碩