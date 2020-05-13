茂宸與新創建訂立股份交換及終止優先股協議

▲ 茂宸稱，交易所得款項淨額約1180萬元，將用於一般營運資金。

茂宸集團 （00273） 宣布，與投資者新創建 （00659） 全資附屬公司訂立股份交換及終止優先股協議。茂宸稱，同意向新創建轉讓總額為2300萬美元（約1.794億港元）的3.4萬股TT Holdings股份；新創建同意向公司轉讓總額約2150萬美元（約1.677億港元）的優先股，並向公司支付現金代價約150萬美元（約1170萬港元）。雙方同時同意終止2018年優先股協議。

股份交換前，茂宸間接持有3.4萬股TT Holdings普通股，相當於約34%權益。去年底，集團於TT Holdings投資的賬面值為約1.5億元及優先股產生的負債為約1.53億元，交換完成後，集團將確認淨收益約1450萬元。交易所得款項淨額約1180萬元，將用於一般營運資金。

公司稱，經考慮香港及世界各地經濟下行、香港社會動盪及爆發新冠疫情所帶來的經濟不確定性，集團相信出售交換股份，可令集團通過資產重組收回資金，以便優化資本配置、鞏固具競爭優勢的核心業務以及加強集團控制風險的整體能力。

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